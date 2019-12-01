Va Interpol tras Silvano Aureoles; Sheinbaum confirma orden de captura internacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 10:50:04

Ciudad de México, 10 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que existe ficha roja de la Interpol para localizar y detener al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

El exmandatario perredista cuenta con dos órdenes de aprehensión. Una instruida por un juez federal por el delito de fraude, mientras que en el fuero común se le señala por homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

“Sigue abierta esta orden de aprehensión para su detención”, dijo brevemente Sheinbaum Pardo cuestionada al respecto durante su conferencia de prensa mañanera. “Los detalles los puede dar el gabinete de seguridad, (…) entiendo que sí había ficha roja”, indicó.

Ayer, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que solicitó a la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos que solicitara a la Interpol la notificación roja para que las fuerzas del orden con las que México tiene acuerdos de colaboración en materia de justicia para localizar y detener a Aureoles Conejo.

Recordó que Silvano Aureoles cometió un fraude por 3 mil 600 millones de pesos y que a nivel local cuenta con orden de aprehensión por los hechos ocurridos en 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, donde fueron asesinados cuatro habitantes.