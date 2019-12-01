Acusan a militares de intimidar a periodista que cubría incendio en Refinería Olmeca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 12:03:26

Paraíso, Tabasco, 10 de abril del 2026.- El corresponsal de Azteca Noticias en Tabasco, José Raúl Reyes, denunció haber sido intimidado por elementos del Ejército Mexicano mientras daba cobertura al incendio registrado en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas.

De acuerdo con el periodista, los hechos ocurrieron en el exterior del complejo petrolero, cuando realizaba grabaciones para documentar el siniestro.

En ese momento, militares se acercaron para exigirle que dejara de grabar y se retirara del lugar, argumentando que el área donde se encontraba era “zona federal”.

Reyes señaló que el espacio en el que estaba forma parte de la vía pública, por lo que consideró que la restricción carecía de sustento legal y que fue utilizada para impedir la cobertura informativa de lo ocurrido en la refinería.

Según su relato, los elementos castrenses le ordenaron cruzar la calle y colocarse en la banqueta de enfrente, lo que lo obligó a interrumpir momentáneamente su trabajo periodístico.

Tras el incidente, el corresponsal explicó que confrontó a los militares recordándoles la obligación de respetar los derechos humanos y el ejercicio del periodismo.

“Les dije que no era zona federal y que ellos lo sabían muy bien; me iba a mover solo porque ellos estaban armados y yo solo tenía un micrófono”, relató el comunicador.

El caso ha reavivado el debate sobre las condiciones en las que periodistas realizan coberturas en zonas de seguridad federal, así como sobre los límites entre las labores de vigilancia y el respeto al derecho a informar.