Operativo sorpresa despierta a vecinos en Celaya durante la madrugada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 10:26:27

Celaya, Guanajuato, 10 de abril del 2026.- Gran expectativa causó habitantes del barrio de Santiaguito tras la presencia de los tres órdenes de gobierno en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Alrededor de la 1 de la madrugada de este viernes, vecinos de la calle Albino García fueron despertados por fuertes golpes en un portón y gritos.

Por miedo, fue a la luz del día que habitantes observaron la presencia de elementos de las fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, elementos que están al mando del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quienes llevaron a cabo un cateo.

Hasta el momento se desconoce el resultado de las diligencias, sin embargo hay que recordar que el pasado 6 de marzo en la comunidad de Santa Rosa de Lima perteneciente a Villagrán, llevaron a cabo un fuerte operativo en la zona en coordinación con estos elementos federales del secretario de seguridad.

De dicha situación días después, Omar García Harfuch, anunció una detención importante.