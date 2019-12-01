Un militar muere y seis más resultan heridos tras volcadura de vehículo oficial en Yurécuaro, Michoacán

Yurécuaro, Mich-, a 6 de julio de 2026.— Un accidente carretero cobró la vida de un integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y dejó a otros seis militares lesionados la tarde de este lunes, luego de que el vehículo oficial en el que se desplazaban volcara sobre la carretera La Piedad–Vista Hermosa, a la altura del acceso a la comunidad de Monteleón, en el municipio de Yurécuaro.

De acuerdo con información preliminar, los elementos castrenses realizaban labores de vigilancia y patrullaje cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor de la unidad perdió el control, provocando que el vehículo saliera del camino y terminara volcado.

Tras el reporte de la emergencia, al lugar se movilizaron paramédicos de Protección Civil de Yurécuaro y Tanhuato, quienes localizaron a los ocupantes de la unidad siniestrada. Luego de valorar a las víctimas, confirmaron que uno de los soldados ya no presentaba signos vitales, mientras que seis de sus compañeros resultaron con diversas lesiones.

Los militares heridos fueron estabilizados en el sitio y posteriormente trasladados a hospitales del municipio de La Piedad, donde permanecen bajo atención médica.

La zona del percance fue acordonada por personal del Ejército y corporaciones de seguridad para facilitar las labores de auxilio y preservar el área donde ocurrió el accidente.

Más tarde, peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizaron las actuaciones correspondientes para documentar el hecho. El cuerpo del militar fallecido fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá en espera de su identificación oficial y posterior entrega a sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron la volcadura, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrió el accidente.