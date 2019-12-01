Lluvia y ráfagas de viento tiraron tres espectaculares en Querétaro 

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 22:06:44

Querétaro, Querétaro, a 6 de julio de 2026.- El coordinador estatal de Protección Civil de Querétaro, Javier Amaya Torres, informó que derivado de las lluvias registradas durante el fin de semana, tres espectaculares y 15 árboles cayeron en la zona metropolitana debido a que las ráfagas de viento que se presentaron alcanzaron hasta 75 kilómetros por hora.

Mencionó que los protocolos de atención se activaron de forma inmediata luego de recibir los reportes en el número único de emergencias 9-1-1, y que por fortuna, no se reportaron personas lesionadas.

“Tuvimos la caída de 15 árboles en la zona metropolitana y tuvimos bastantes anegaciones temporales, pero fueron atendidas inmediatamente; ahorita no tenemos ninguna anegación activa en la zona metropolitana, no hay afectación”, dijo.

Aseguró que, pese a lo aparatoso y vistoso de los hechos ocurridos, no se registró ningún riesgo para la población en la zona metropolitana de Querétaro.

Presas siguen almacenando agua

Destacó que actualmente las presas en la entidad se encuentran por arriba del 50 por ciento de su capacidad, motivo por el cual no ha sido necesario realizar el desfogue de estos cuerpos de agua.

Precisó que, si bien, estos cuerpos de agua son monitoreados de forma permanente por Protección Civil, la activación y desfogue controlado está a cargo de la Comisión Nacional de Aguas (Conagua) en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aún no se tiene la necesidad de esta medida, ya que las presas deben superar el 80 por ciento de su capacidad.

“Se empiezan a hacer los desfogues a partir del 80 u 85 por ciento de almacenaje; en general en todo el estado tenemos el 52 por ciento de almacenaje”.