Un lesionado en accidente en Bernardo Quintana, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 13:00:34
Querétaro, Querétaro, a 19 de agosto 2025.- Al menos una persona resultó lesionada, luego de un aparatoso accidente, que se registró esta mañana, sobre carriles centrales de Bernardo Quintana.

El accidente ocurrió en dirección a Los Arcos, justo debajo del puente de la autopista federal 57 México- Querétaro, luego de que su conductor perdiera el control del vehículo.

Tras perder el control, la camioneta se impactó contra una de las bases del puente, dejando el vehículo con severos daños materiales en su carrocería.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, acudió personal de Protección Civil y paramédicos del CRUM para los primeros auxilios.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.

Noventa Grados
