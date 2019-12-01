Un lesionado deja severo accidente en Juriquilla, Querétaro

Un lesionado deja severo accidente en Juriquilla, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 11:51:24
Querétaro, Querétaro, 1 de marzo del 2026.- La mañana de este domingo, servicios de emergencias se movilizaron al boulevard Juriquilla, en donde se reportó un hecho de tránsito que dejó como saldo a una persona herida en la ciudad de Querétaro.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, en donde un auto se impactó contra una estructura metálica, la cual derribó.

Rápidamente, al lugar, se aproximaron analistas de Protección Civil, así como paramédicos del CRUM para los primeros auxilios, quienes al llegar, valoraron al conductor, quien por las heridas que presentó, lo trasladaron al hospital para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por parte de las autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente y con el apoyo de la grúa, se realizaron maniobras, para retirar el vehículo accidentado.

Noventa Grados
