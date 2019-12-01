Ejército de Israel afirma haber destruido 50% de los lanzamisiles balísticos de Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 11:34:24
Jerusalén, Israel, 1 de marzo del 2026.- El Ejército de Israel aseguró este domingo que ha destruido cerca del 50 por ciento de los lanzamisiles balísticos de Irán, lo que equivale a aproximadamente 200 plataformas. Además, afirmó que logró frenar la producción de mil 500 misiles.

En un comunicado, las fuerzas israelíes señalaron que también inutilizaron “docenas” adicionales de lanzamisiles tras desmantelar la principal planta iraní de producción de explosivos, donde se fabricaba el material utilizado en misiles balísticos, así como en cohetes y misiles de crucero.

De acuerdo con la versión oficial, los ataques incluyeron cuatro instalaciones dedicadas a la fabricación de motores para misiles balísticos y otros puntos considerados clave dentro de la industria armamentística iraní.

El Ejército israelí sostuvo que estas acciones permitieron obtener “resultados significativos” y reducir las amenazas que, según su postura, representaba el llamado eje iraní tanto para Israel como para el resto de la región.

