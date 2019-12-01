Mañana tensa en Guadalajara: se registra enfrentamiento armado y presencia de ponchallantas en pleno Centro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 11:18:49

Guadalajara, Jalisco, 1 de marzo del 2026.- Una agresión a balazos provocó momentos de tensión la mañana de este sábado en Guadalajara, luego de que se reportaran detonaciones sobre la Avenida López Mateos, a la altura del desnivel con Avenida de las Américas.

Autoridades informaron que en el sitio fue localizado un vehículo con múltiples impactos de arma de fuego.

Además, en las inmediaciones de la Glorieta Colón se detectó la presencia de ponchallantas, lo que complicó aún más la situación.

La movilización policiaca generó afectaciones viales en la zona, por lo que la circulación permanece parcialmente restringida mientras continúan las diligencias correspondientes.