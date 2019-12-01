Colapsa estructura de la Línea 4 del Metro en Monterrey; estaba en construcción

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 12:09:22

Monterrey, Nuevo León, 1 de marzo del 2026.- Cuatro trabajadores resultaron lesionados tras el colapso de una estructura en construcción de la Línea 4 del Metro en Monterrey, durante la madrugada de este domingo.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas en el cruce de las avenidas Avenida Constitución y Avenida Gonzalitos, mientras se realizaban trabajos en una de las columnas del viaducto elevado.

De acuerdo con los primeros reportes, la estructura correspondiente al armado de varillas de acero —parte del refuerzo de una columna— perdió estabilidad y se vino abajo junto con los andamios que la sostenían.

El desplome ocurrió presuntamente cuando los obreros se encontraban en el proceso de colado de concreto, lo que provocó que cayeran desde varios metros de altura.

Tras el incidente, la estructura metálica quedó doblada y las varillas esparcidas en la zona, algunas de ellas sobre el lecho del Río Santa Catarina.

Se informó que dos de los trabajadores fueron trasladados en ambulancias privadas de la empresa constructora a un hospital particular, mientras que el resto recibió atención en el sitio.

La obra quedó bajo resguardo de la compañía responsable, en espera de que autoridades municipales realicen la supervisión correspondiente y determinen las causas del accidente, así como posibles responsabilidades.