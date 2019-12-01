Homicidio en Tlalpan: hijo habría disparado contra su madre dentro de su casa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 11:08:53

Ciudad de México, 1 de febrero del 2026.- Un joven de 25 años fue detenido en la Ciudad de México acusado de asesinar a su madre con una subametralladora, informaron autoridades capitalinas.

El crimen ocurrió el sábado en el pueblo de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan.

Tras una llamada de auxilio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a un domicilio donde encontraron a una mujer tendida en el piso de la cocina, con manchas de sangre a su alrededor.

Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que la víctima había fallecido a causa de un traumatismo craneoencefálico severo provocado por un disparo de arma de fuego.

En el lugar, un hombre identificó a la mujer como Gudelia y señaló que su hijo había ingresado a la vivienda, sacó un arma y le disparó.

Con esa información, policías implementaron un operativo de búsqueda y lograron detener al presunto responsable, identificado como Aarón, quien portaba una subametralladora y dos cartuchos útiles. De manera preliminar, se indicó que el joven presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación y definirá su situación jurídica.