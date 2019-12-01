Carmelita Salinas en el ojo del huracán tras cuatro años de su muerte; la acusan de pertenece a culto "oscuro"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 12:35:11

Ciudad de México, 1 de marzo del 2026.- A cuatro años de su fallecimiento, el nombre de Carmen Salinas volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que fuera mencionado en un episodio del proyecto Penitencia, encabezado por la activista Saskia Niño de Rivera.

En este espacio, que da voz a Personas Privadas de la Libertad (PPL), un interno identificado como Alberto —también llamado “Beto”— relató su historia de vida y afirmó haber cometido delitos graves a cambio de dinero.

Durante su testimonio, aseguró que entre esas actividades estaba el robo de menores para presuntamente entregarlos a figuras del ámbito político y del entretenimiento.

Según su versión, algunas de estas personas públicas llevaban una doble vida: una imagen cuidada ante cámaras y otra marcada, dijo, por supuestos actos ilícitos.

Sin presentar pruebas, el hombre mencionó directamente a Carmen Salinas, a quien señaló de proclamarse católica mientras —según su dicho— formaba parte de un supuesto culto oscuro.

En el relato difundido en el programa, el entrevistado afirmó que la actriz y productora habría solicitado menores para rituales, acusaciones que no han sido respaldadas por evidencia ni por investigaciones oficiales. También sostuvo que los niños provenían de contextos de calle, particularmente de menores que vivían en condiciones de abandono.

Las declaraciones generaron reacciones en redes sociales debido a la gravedad de los señalamientos y al hecho de que involucran a una figura pública fallecida que no puede responder a las acusaciones. Hasta el momento, no existe información oficial que confirme los dichos expresados en el programa.