¿Tranquilidad real o control criminal? Municipios de Jalisco con cifras atípicamente bajas con presencia de "narconóminas"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 13:10:52

Tapalpa, Jalisco, 1 de marzo del 2026.- En la última década, varios municipios de Jalisco señalados en registros atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han reportado bajos niveles de delitos como homicidio, secuestro, narcomenudeo y extorsión.

No obstante, especialistas advierten que estas cifras podrían reflejar una “pax narca”: una aparente tranquilidad sostenida por el temor de la población frente al crimen organizado.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que al menos 19 municipios vinculados en esos documentos presentan reducida incidencia delictiva. Entre ellos se encuentra Tapalpa, donde fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En ese municipio se contabilizaron apenas 36 homicidios entre 2015 y 2025.

Un comportamiento similar se observa en localidades donde, según documentos difundidos por EL UNIVERSAL, el grupo criminal habría sobornado a policías municipales.

Es el caso de Sayula, Atoyac, Techaluta de Montenegro, Amacueca, Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán y, en la región costera, Tomatlán y Cabo de Corrientes.

En Sayula, por ejemplo, no se reportó ningún secuestro en ese periodo de once años. En cuanto a homicidios, se registraron 120 casos, con picos de 14 en 2018 y 2024.

El narcomenudeo acumuló 67 carpetas, alcanzando su punto más alto en 2020 con 25 denuncias, mientras que la extorsión sumó 28 casos.

La diferencia se vuelve más notoria al comparar estas cifras con municipios de alta violencia en otras entidades.

En Acapulco de Juárez se documentaron 8 mil 390 homicidios en el mismo lapso; en Tijuana la cifra ascendió a 19 mil 072; y en Guadalajara se contabilizaron 4 mil 248.

En otros municipios jaliscienses mencionados, las cifras también son bajas. Atoyac reporta cero secuestros, 26 homicidios, 13 casos de narcomenudeo y menos de cuatro extorsiones. Techaluta de Montenegro presenta cero secuestros, 29 homicidios, cuatro denuncias por narcomenudeo y seis por extorsión en el mismo periodo.