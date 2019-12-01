Un detenido en cateo en Lomas de Casa Blanca 

Un detenido en cateo en Lomas de Casa Blanca 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 18:55:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, a 29 de septiembre del 2025. - Una persona identificada como Sergio “N”, alias “Checo”, fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, luego de un cateo ejecutado por la Fiscalía General del Estado de Querétaro, en la colonia Lomas de Casa Blanca. 

Fue en la calle 29, entre la avenida 10 y 8, en donde arribaron elementos de la Policía de Investigación del Delito, para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de la persona, la cual se le relacionó con un doble homicidio en el municipio de Corregidora, en febrero de 2024, entre las localidades de San Rafael y Presa de Bravo.

De acuerdo a información por fuentes cercanas, el detenido anteriormente fue elemento de la antes PGJ; posteriormente, luego de darlo de baja, fue elemento de la Policía Municipal de Corregidora y finalmente trabajó en el estado de Guerrero como escolta de un diputado.

Ayer por la noche, se ejecutó un cateo y su aprehensión con apoyo de autoridades municipales, estatales y federales, ya que, de acuerdo a la información de la FGEQ, era objetivo prioritario por ser generador de violencia en Querétaro, Guanajuato y Guerrero.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a ejecutado en Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán; era guardia de seguridad 
Balean a dos personas en la colonia Juárez de Morelia, Michoacán; resultaron heridas
Reportan el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida flotando en el Río Pesquería en Nuevo León; autoridades trabajan para poder determinar la identidad del fallecido
Ultiman a tiros a un individuo en Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Aumenta número de jaguares en México, aunque la especie continúa amenazada
Cae presunto líder de facción de grupo delincuencial de Tabasco; operaba en Guanajuato
Identifican al tirador de iglesia de Michigan; hay al menos 4 muertos
EEUU anuncia captura de 670 miembros de organización criminal de Jalisco en megaoperativo internacional
Comentarios