Un detenido en cateo en Lomas de Casa Blanca 

Querétaro, a 29 de septiembre del 2025. - Una persona identificada como Sergio “N”, alias “Checo”, fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, luego de un cateo ejecutado por la Fiscalía General del Estado de Querétaro, en la colonia Lomas de Casa Blanca.

Fue en la calle 29, entre la avenida 10 y 8, en donde arribaron elementos de la Policía de Investigación del Delito, para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de la persona, la cual se le relacionó con un doble homicidio en el municipio de Corregidora, en febrero de 2024, entre las localidades de San Rafael y Presa de Bravo.

De acuerdo a información por fuentes cercanas, el detenido anteriormente fue elemento de la antes PGJ; posteriormente, luego de darlo de baja, fue elemento de la Policía Municipal de Corregidora y finalmente trabajó en el estado de Guerrero como escolta de un diputado.

Ayer por la noche, se ejecutó un cateo y su aprehensión con apoyo de autoridades municipales, estatales y federales, ya que, de acuerdo a la información de la FGEQ, era objetivo prioritario por ser generador de violencia en Querétaro, Guanajuato y Guerrero.