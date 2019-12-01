Ultiman dos hombres dentro de dos comercios distintos casi de manera simultanea en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 20:55:40

Apaseo el Grande/Alto, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025.- Dos hombres de identidad desconocida fueron ultimados a balazos dentro de comercios distintos casi de manera simultánea la tarde del martes.

Un suceso ocurrió en la comunidad San José Agua Azul perteneciente a Apaseo el Grande sobre la calle Madero al interior de la carnicería "Dos Patrones".

En el lugar fue localizado un masculino de alrededor de 38 años de edad que se encontraba trabajando que fue blanco de un ataque armado el cual al ser valorado por paramédicos ya no tenía vida

Minutos después otro suceso de alto impacto en la colonia Santa Helena Norte de Apaseo el Alto se reportó al sistema de emergencias 911.

Fue dentro de un inmueble con portón en color negro que es utilizado para un auto lavado

En el lugar otro masculino que estaba laborando fue sorprendido por sujetos desconocidos que llegaron sin mediar palabra disparando contra la víctima para después darse a la fuga.

Agentes de Investigación Criminal se concentraron en ambas zonas que fueron delimitadas y custodiadas por los tres órdenes de gobierno mientras se procesaban las escenas

Al finalizar los trabajos de campo los cuerpos fueron trasladados al Semefo donde les realizarán los efectos de ley