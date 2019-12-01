Confirma Omar García Harfuch la localización con vida del alcalde de Taxco y su padre

Confirma Omar García Harfuch la localización con vida del alcalde de Taxco y su padre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 17:17:07
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Taxco, Guerrero, a 13 de abril de 2026.- Tras un amplio despliegue de fuerzas federales y estatales, autoridades lograron ubicar con vida al presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, así como a su padre, Juan Andrés Vega Arredondo, del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” quien había sido privado de la libertad el pasado sábado 11 de abril. El operativo incluyó acciones coordinadas en tierra y aire, con el apoyo de helicópteros para agilizar la búsqueda.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la localización de ambas personas fue resultado de la colaboración entre distintas instituciones de seguridad. En el dispositivo participaron elementos de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la propia Secretaría de Seguridad federal.

A estas labores se sumaron autoridades de los estados de Guerrero y del Estado de México, incluyendo corporaciones de seguridad pública y fiscalías locales, lo que permitió fortalecer las tareas de búsqueda.

Finalmente, personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México logró dar con el paradero del edil y su familiar.

Las autoridades federales indicaron que las acciones operativas continuarán con el objetivo de ubicar y detener a los responsables de estos hechos, mientras se mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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