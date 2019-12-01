Ultiman al director de Cultura de Yautepec, Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 10:47:51

Yautepec, Morelos, a 12 de febrero 2026.- Héctor Meza Maldonado, director de Cultura de Yautepec, Morelos, fue asesinado a disparos la noche del 11 de febrero.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario municipal fue ultimado dentro del Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc.

Además, se dio a conocer que la víctima se encontraba sobre el Parque Vial Oaxtepec-Cocoyoc cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en múltiples ocasiones.

Por lo anterior, personal de seguridad y de paramédicos se movilizó al sitio; sin embargo, Meza Maldonado ya no contaba con signos vitales.

Hasta el corte de esta edición se desconoce el móvil del crimen que privó de la vida al director de Cultura.

Cabe señalar que ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.