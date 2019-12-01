Riña entre estudiantes termina con adolescente apuñalado afuera de secundaria en la CDMX

Ciudad de México, 12 de febrero del 2026.- Un adolescente de 15 años fue lesionado con un objeto punzocortante luego de una pelea registrada en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Diurna No. 324 “Alfonso Caso Andrade”, en la alcaldía Tláhuac.

El incidente ocurrió la tarde del miércoles 11 de febrero sobre avenida Guillermo Prieto, en la zona de Santa Ana, justo en el momento en que coincidían estudiantes de los turnos matutino y vespertino, así como madres y padres de familia que esperaban afuera del plantel.

Según reportes preliminares, dos alumnos comenzaron a golpearse en medio de la multitud y la confrontación escaló rápidamente. En imágenes difundidas en redes sociales se observa el momento en que uno de los jóvenes saca un objeto punzocortante —presuntamente un picahielos— y agrede a su compañero, causándole heridas en el abdomen y la parte baja de la espalda. En el video también se aprecia la presencia de otros estudiantes alrededor sin que intervengan.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar y, como medida preventiva, desalojaron el plantel mientras implementaban un operativo para resguardar a la comunidad escolar y a los familiares presentes.

El menor herido fue trasladado a un hospital en compañía de su padre. De manera preliminar se confirmó que presentaba lesiones por arma punzocortante, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de su estado de salud.

Cabe señalar que la escuela se ubica en una zona que recientemente fue escenario de otro hecho violento, lo que ha generado preocupación entre vecinos y padres de familia.