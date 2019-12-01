Responsable de secuestro agravado ocurrido en Morelia, Michoacán es sentenciado a 80 años de prisión 

Morelia, Michoacán, a 12 de febrero 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 80 años de prisión en contra de Cruz Alejandro “N”, al acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de un hombre, al que privó de la vida.

Sobre el particular se informó que con base en las pruebas, durante la madrugada del 24 de agosto de 2022, la víctima, quien se desempeñaba como conductor de plataformas digitales, fue privada de su libertad por el ahora sentenciado.

Posteriormente, el 26 de agosto del mismo año, el acusado realizó exigencias económicas a cambio de su liberación, efectuándose un pago sin que la víctima fuera liberada. Fue hasta el 10 de mayo de 2023 cuando se logró ubicar el cuerpo sin vida de la víctima.

Derivado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada, se reunieron prueba suficientes que permitieron establecer la responsabilidad de Cruz Alejandro “N” en los hechos, por lo que fue llevado ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Tras el desahogo de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, se dictó fallo condenatorio por el delito de secuestro agravado y lo sentenció a 80 años de prisión, así como al pago por concepto de reparación del daño.