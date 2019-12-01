De privación ilegal a hallazgo fatal: identifican los cinco cuerpos encontrados en Navolato, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 11:45:14

Culiacán, Sinaloa, 12 de febrero del 2026.- Autoridades confirmaron la identidad de los cinco cuerpos localizados el pasado miércoles dentro de un automóvil abandonado sobre el libramiento La Costerita, a la altura de la curva en la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato, Sinaloa.

De acuerdo con fuentes de seguridad, las víctimas corresponden a los hombres que fueron privados de la libertad el sábado 7 de febrero, cuando se desplazaban desde Mazatlán con rumbo a la Villa de Ahome.

Los reportes indican que viajaban en un Dodge Attitude blanco por la carretera Mochis-Ahome y que, al pasar por el ejido El Macapul, fueron interceptados por civiles armados, quienes los obligaron a descender y se los llevaron con destino desconocido.

Trascendió que el motivo del traslado era acompañar a una mujer identificada como Yuri “N” hasta su domicilio. Ella fue liberada posteriormente por sus captores y presentaba múltiples golpes y signos de violencia; sin embargo, sus acompañantes permanecían desaparecidos hasta el hallazgo del vehículo.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Ramón “N”, de 38 años, pareja de la mujer; su hijo Luis Armando “N”, de 19; ambos originarios de Mazatlán con residencia temporal en Ahome.

También fueron reconocidos los hermanos Juan Antonio “N”, de 29 años, y José Ángel “N”, de 17, vecinos de Los Mochis, así como Heriberto “N”, de 30 años.

Tras el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense en Culiacán, se confirmó oficialmente su identidad. Autoridades señalaron que uno de los fallecidos presentaba mutilaciones y otro fue decapitado.

Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.