Incendio consume cinco viviendas en El Polvorín de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 12:17:33

Morelia, Michoacán, a 12 de febrero 2026.- Un saldo de cinco humildes viviendas, constituidas de madera y lámina de cartón, fueron consumidas por el fuego, hechos registrados en la colonia El Polvorín de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes servicios abocaron a sofocar la conflagración.

Una vez controlado el siniestro se confirmó que cinco humildes viviendas fueron consumidas por el fuego; el hecho no dejó víctimas que lamentar.