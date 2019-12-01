Autoridades recuperan planta de Cruz Azul en Tula, Hidalgo, tras balacera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 10:59:36

Tula, Hidalgo, 12 de febrero del 2026.- Una balacera se registró la madrugada de este jueves en la planta cementera de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en Tula, Hidalgo, durante la ejecución de una orden judicial de restitución.

De acuerdo con reportes locales, las detonaciones comenzaron alrededor de las 04:00 horas y se escucharon tanto dentro como en los alrededores de la instalación.

En un comunicado, se informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevó a cabo una diligencia ministerial para restituir la planta, en cumplimiento de un mandato emitido por un juez del Estado de México.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo señaló que autoridades estatales participan en el operativo brindando seguridad perimetral, lo que derivó en el cierre de accesos a Ciudad Cooperativa Cruz Azul.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado el saldo oficial del operativo. Sin embargo, versiones preliminares refieren que podría haber personas lesionadas e incluso fallecidas.

Las autoridades se mantienen en la zona mientras continúan las acciones relacionadas con la restitución del inmueble.