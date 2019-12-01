FGR quiere evitar liberación de Javier Duarte; busca imputarlo por peculado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 12:18:27

Ciudad de México, a 12 de febrero 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) buscará imputar a Javier Duarte de Ochoa, el delito de peculado, lo que impediría que recupere su libertad en abril, tras cumplir su sentencia de nueve años, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Cabe mencionar que, el ex gobernador de Veracruz está citado a audiencia ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, donde se prevé sea acusado del presunto desvío de cinco millones del Fondo de Apoyo a Personas con Discapacidad en el estado, ocurrido en 2012.

Dicha audiencia ha sido aplazada en tres ocasiones, la última fue el pasado lunes debido a que los abogados del exgobernador veracruzano no se presentaron por problemas de salud.

Por lo anterior, el juez ordenó que se le designe un defensor público federal.

De ser vinculado a proceso y posteriormente declarado culpable, el ex mandatario federal de extracción priista podría enfrentar una pena de hasta 14 años en prisión.