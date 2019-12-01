Ultiman a vendedor de tamales, en Celaya, Guanajuato

Ultiman a vendedor de tamales, en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 12:42:40
Celaya, a 30 de agosto 2025.- Un vendedor de tamales que posiblemente iniciaba la venta del día en la Colonia Jacarandas fue víctima de ataque armado que lo dejó sin vida, la mañana de este sábado. 

Elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de urgencias médicas se presentaron en la calle y Cerro prieto esquina con escuadrón 201. 

Estos últimos intentaron brindarle los primeros auxilios a el masculino que se encontraba tirado y ensangrentado a un costado de su triciclo con tamales, sin embargo ya nada pudieron hacer ya que no contaba con signos vitales. 

La cinta amarilla fue colocada dando parte a la fiscalía quienes minutos después arribaron al sitio para comenzar el levantamiento de información y de evidencias que fueron integradas a un acta correspondiente. 

Al término del trabajo de campo en coordinación con agentes de investigación criminal y peritos el cuerpo fue retirado y trasladado a la capital del estado donde le realizarán la necropsia de ley.

Noventa Grados
