Ultiman a una persona dentro de restaurante en Centro Histórico de la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 10:50:21
Ciudad de México, a 31 de diciembre 2025.- Una persona fue ultimada y otra más resultó herida en un ataque armado dentro de un restaurante de mariscos, denominado Aguachilango, ubicado en la calle Meave, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

A través de redes sociales, la dependencia capitalina indicó que las víctimas se encontraban dentro del establecimiento, cuando una persona se acercó y les disparó a quemarropa y después se dio a la fuga.

“De acuerdo con los primeros reportes, las personas se encontraban en el sitio cuando un sujeto se acercó y de manera directa efectuó los disparos, por lo que a través de un cerco virtual ya se da seguimiento a una motocicleta en la que posiblemente huyó el probable responsable”, informó la autoridad.

Por su parte, el periodista Antonio Nieto, indicó que la persona asesinada es Carlos Alfredo Pérez, dueño del restaurante.

