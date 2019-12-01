Ultiman a un motociclista en la colonia Lázaro Cárdenas de Apatzingán, Michoacán

Ultiman a un motociclista en la colonia Lázaro Cárdenas de Apatzingán, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 10:14:01
Apatzingán, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un motociclista fue asesinado a balazos en calles de la colonia Lázaro Cárdenas.

Al respecto se informó que Erick Martín O., de 27 años, circulaba a bordo de su motocicleta en la referida colonia.

En un momento determinado, Erick fue interceptado por desconocidos, quienes lo atacaron a balazos para después huir.

Como resultado del hecho criminal Erick perdió la vida, situación por la que personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos.

