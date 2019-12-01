Ultiman a un individuo en Tepalcatepec, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 08:59:59

Tepalcatepec, Michoacán, a 2 de noviembre 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la esquina de las calles Enrique Flores Magón y Aguililla, de esta ciudad, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Nereo “N”, de 24 años, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.