Ultiman a tiros a dos personas en la colonia Ejidal de Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 08:56:29

Celaya, Guanajuato, a 2 de noviembre 2026.- En los primeros minutos del lunes 2 de noviembre el reporte sobre personas lesionadas por arma de fuego en la colonia Ejidal, de la ciudad de Celaya, Guanajuato generó un despliegue policíaco.

El ataque dejó un saldo preliminar de dos personas sin vida y un herido.

Fue en la calle Ejido del Bosque que un domicilio fue escenario de la agresión, situación que derivó al llamado de alerta a las autoridades a través de la línea de emergencias 911.

La mecánica de lo ocurrido será descifrada por la Fiscalía del Estado, sin embargo refieren de manera extraoficial que las víctimas se encontraban afuera de una vivienda cuando se escucharon los disparos y posteriormente el motor de una motocicleta alejarse a toda velocidad por rumbo desconocido.

Elementos municipales, Guardia Nacional y paramédicos encontraron a tres masculinos uno de ellos ya no tenía vida, por lo que al estabilizador a dos más, fueron trasladados a un centro médico donde otro falleció, el tercero permanece recibiendo atención médica en estado delicado.

El área fue delimitada y procesada por agentes de investigación Criminal y Peritos dando inicio a la carpeta correspondiente y al término del trabajo el cuerpo fue retirado y llevado al Semefo donde le realizara la necrosia de ley así como el que murió en el hospital.