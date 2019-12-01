Dan 5 años de prisión a líder de organización criminal de Tepito

Dan 5 años de prisión a líder de organización criminal de Tepito
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 08:38:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 2 de noviembre 2026.- Brayan Mauricio “N”, mejor conocido como “El Pozoles”, líder de una organización criminal de Tepito, recibió una sentencia condenatoria de cinco años en la cárcel por posesión de narcótico con fines de comercio.

La Fiscalía General de la República (FGR), destacó que, además del tiempo en prisión, el ahora sentenciado debe pagar una multa económica.

El líder de La Unión Tepito fue detenido en 2023, cuando fue interceptado por agentes en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

En ese momento, los uniformados encontraron 496.7 gramos de mariguana, 538.3 gramos de metanfetamina y 18.6 gramos de cocaína, confeccionados en bolsas de plástico transparente para su venta dentro de su automóvil.

Las autoridades agregaron que “El Pozoles” es investigado por el asesinato de la venezolana Kenny Mireya y de escorts que ofrecían sus servicios a través de la página ‘Zona Divas’.

Igualmente, se le relaciona con criminales colombianos que practican el esquema de préstamo y extorsión “gota a gota”.

Más información de la categoria
Marina destaca aseguramiento de 97.5 toneladas de estupefacientes en el Pacífico y pérdidas multimillonarias para el crimen
Ultiman a un individuo en Tepalcatepec, Michoacán 
Ultiman a tiros a dos personas en la colonia Ejidal de Celaya, Guanajuato
Dan 5 años de prisión a líder de organización criminal de Tepito
Más información de la categoria
Marina destaca aseguramiento de 97.5 toneladas de estupefacientes en el Pacífico y pérdidas multimillonarias para el crimen
Cárteles e impunidad, principal amenaza para la prensa en México: Suman 169 periodistas asesinados y 98% eran de medios locales
Confirman muerte de un mexicano tras choque de trenes en España
Tragedia en Uruapan, Michoacán; mueren cinco miembros de una familia calcinados en su domicilio