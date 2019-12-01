Ultiman a un individuo en la colonia 22 de Octubre en Apatzingán, Michoacán 

Ultiman a un individuo en la colonia 22 de Octubre en Apatzingán, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 17:24:17
Apatzingán, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia 22 de Octubre, el municipio de Apatzingán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la esquina de las calles Constitución de 1857 y Doctor Francisco Agrandar habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

