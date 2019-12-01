Fallece en un hospital el hombre que fue baleado en la tenencia de Tacícuaro, municipio de Morelia, Michoacán

Fallece en un hospital el hombre que fue baleado en la tenencia de Tacícuaro, municipio de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 20:44:20
Morelia, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió tras ser atacado a balazos en la tenencia de Tacícuaro, municipio de Morelia, perdió la vida Augusto G., de 50 años.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta mañana de lunes un hombre fue atacado a balazos sobre la calle Miguel Hidalgo de la referida comunidad, el cual fue llevado a un hospital para recibir la tención médica necesaria.

Lamentablemente mientras se encontraba en el nosocomio, murió el hombre, quien fue identificado como Augusto G., de 50 años.

Hechos anteriores que son investigados para esclarecer el crimen.

