Asesinan en Guerrero al sacerdote Bertoldo Pantaleón: estaba reportado como desaparecido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 18:28:06

Chilpancingo, Gro., 6 de octubre de 2025. — Lo que comenzó como una búsqueda desesperada terminó en tragedia. El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de la iglesia de San Cristóbal en la comunidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, fue hallado sin vida este lunes, horas después de que la Diócesis Chilpancingo-Chilapa denunciara su desaparición.

El cuerpo del religioso fue localizado dentro de una camioneta abandonada en una brecha, a un costado de la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Mezcala–Chilpancingo, cerca de la comunidad de Milpillas.

Las primeras versiones señalan que el vehículo estaba oculto entre la maleza, y en su interior yacía el sacerdote, víctima de un aparente homicidio.

Tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) confirmó que inició una carpeta de investigación por homicidio calificado, en agravio de Bertoldo “N”. Al sitio acudieron elementos de la Policía Investigadora Ministerial y peritos de la Coordinación de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron indicios que permitan esclarecer el crimen.

El caso ha generado consternación y enojo entre feligreses y habitantes de la región, pues el padre Bertoldo era conocido por su cercanía con la comunidad. La Diócesis lamentó profundamente su asesinato y exigió a las autoridades justicia y el pronto esclarecimiento de los hechos.

La Fiscalía de Guerrero aseguró que continuará las investigaciones hasta dar con los responsables de este crimen, que una vez más sacude a la Iglesia y a la sociedad guerrerense.