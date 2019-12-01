Se registra incendio de un horno de leña en un restaurante de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 

Se registra incendio de un horno de leña en un restaurante de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 19:17:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de un horno de leña en el restaurante Mi Lola ubicado en Avenida Camelinas de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta tarde de lunes que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido negocio ubicado en la colonia Bosques Camelinas, se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del grupo de Bomberos y Protección Civil, quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración de uno de los hornos de leña del lugar.

Finalmente, el siniestro sólo dejó daños materiales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece en un hospital el hombre que fue baleado en la tenencia de Tacícuaro, municipio de Morelia, Michoacán
Guardia Nacional se accidenta al atender un reporte; un elemento falleció y dos más resultaron heridos en León, Guanajuato
Se registra incendio de un horno de leña en un restaurante de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 
Fin de semana violento en Michoacán deja 21 asesinatos, entre ellos policías municipales
Más información de la categoria
Fin de semana violento en Michoacán deja 21 asesinatos, entre ellos policías municipales
Desbordamiento de la presa La Soledad, deja afectaciones en al menos 155 hectáreas agrícolas en Tolimán, Querétaro
Asesinan en Guerrero al sacerdote Bertoldo Pantaleón: estaba reportado como desaparecido
FGR investiga a Policía de Villamar por posesión de fusil ilegal; el municipio está entre los focos rojos por fosas clandestinas en Michoacán 
Comentarios