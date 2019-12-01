Se registra incendio de un horno de leña en un restaurante de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 19:17:12

Morelia, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de un horno de leña en el restaurante Mi Lola ubicado en Avenida Camelinas de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta tarde de lunes que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido negocio ubicado en la colonia Bosques Camelinas, se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del grupo de Bomberos y Protección Civil, quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración de uno de los hornos de leña del lugar.

Finalmente, el siniestro sólo dejó daños materiales.