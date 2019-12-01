Desbordamiento de la presa La Soledad, deja afectaciones en al menos 155 hectáreas agrícolas en Tolimán, Querétaro

Tolimán, Querétaro, a 6 de octubre de 2025.- Las recientes lluvias en la zona del semidesierto queretano provocaron el llenado y desbordamiento de la presa La Soledad, lo que ha dejado al menos 155 hectáreas agrícolas afectadas en el municipio de Tolimán, informó Rosendo Anaya Aguilar, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea).

Explicó que aún no se tiene un recuento definitivo de los daños, ya que será hasta el cierre del ciclo de lluvias cuando se pueda determinar con precisión la magnitud de las pérdidas para los productores.

“Identificamos que hay alguna cantidad, por lo menos hasta ahorita, de lo que nosotros tenemos ya reportado en conocimiento en revisión, es alrededor de unas 150-155 hectáreas que en apariencia se han visto afectadas y con mucho riesgo de que ya no se pueda recuperar”.

Ante esta situación, dijo, el Gobierno estatal ha instruido brindar apoyo a los productores perjudicados, no solo en Tolimán, sino también en otros municipios que pudieran presentar afectaciones similares.

“Vamos a identificar la cantidad de productores que han sido afectados y, por supuesto, de ahí vemos cómo les ayudamos. Es una indicación que ya nos ha dado el gobernador”.

Los apoyos, precisó el titular de la Sedea, suelen entregarse en especie, dependiendo del tipo de daño registrado en cada parcela. Además, hizo un llamado a los gobiernos municipales para que también se sumen a las acciones de respaldo.

“Me parece que los gobiernos municipales también en un momento tienen esa responsabilidad y creo que también están con la obligación de poder ayudar a sus productores”.

Subrayó que las afectaciones al campo no se deben únicamente a la sequía, sino también a fenómenos climáticos como lluvias intensas, granizo, vientos o heladas. Por ello, el recuento final de hectáreas dañadas se realizará al concluir el ciclo agrícola.

“Hasta final de ciclo es cuando vamos a determinar cuál fue la cantidad total de hectáreas por municipio y a todos ellos buscaríamos la manera de ayudarles desde el gobierno del estado”.