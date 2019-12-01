Guardia Nacional se accidenta al atender un reporte; un elemento falleció y dos más resultaron heridos en León, Guanajuato

León, Guanajuato, a 6 de octubre de 2025.- La mañana de este lunes, un trágico accidente protagonizado por una patrulla de la Guardia Nacional dejó como saldo un elemento sin vida y dos más gravemente lesionados, luego de que la unidad oficial se pasara la luz roja de un semáforo mientras acudía a un reporte de detonaciones de arma de fuego.

El percance ocurrió alrededor de las 10:42 horas, en la intersección del bulevar Jorge Vértiz Campero y el bulevar La Luz, en la colonia San Ángel, donde también resultó afectado un camión de la empresa San Francisco del Sabor, que terminó semivolcado en el desnivel del Malecón del Río de los Gómez.

De acuerdo con los primeros reportes, la patrulla con número GN334346 circulaba a alta velocidad rumbo a la Plaza Obelisco cuando, presuntamente, no respetó el semáforo en rojo y fue impactada por una camioneta Nissan Estaquitas blanca.

El choque en ángulo provocó que los tres elementos que viajaban en la parte trasera de la unidad salieran proyectados hacia el pavimento. Uno de ellos sufrió un fuerte golpe en la cabeza al impactarse contra la guarnición del camellón central.

Cuerpos de emergencia y paramédicos arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios. Los lesionados fueron identificados como Wilberto, de 28 años; Daniel, de 26; y José, de 22, quienes fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano.

Horas más tarde, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó el fallecimiento de Wilberto, debido a las graves lesiones sufridas durante el impacto.

Tanto el conductor de la patrulla como el chofer de la camioneta Nissan fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para deslindar responsabilidades y esclarecer las causas del accidente que cobró la vida de un agente en cumplimiento de su deber.