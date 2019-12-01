Fin de semana violento en Michoacán deja 21 asesinatos, entre ellos policías municipales

Autor: Sergio Cortés Eslava / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 19:08:42

Morelia, Mich., a 6 de octubre de 2025.- El primer fin de semana de octubre en Michoacán, fue notoriamente violento, donde hombres y mujeres fueron asesinados, policías igual, se registraron homicidios múltiples, se hallaron narco – fosas y también hubo decapitados; en total, del viernes 3 a este domingo 5, fueron 21 las víctimas mortales, casi todas por la forma de los crímenes, con la huella del crimen organizado.

Morelia, Zamora, Buenavista. Irimbo, Cuitzeo, Tepalcatepec, Indaparapeo, Uruapan, Salvador Escalante, fueron los municipios donde ocurrieron estos crímenes en el lapso de referencia.

Viernes

El viernes 3 en Morelia, en la tenencia Morelos, fue localizada una persona sin vida con impactos de bala en la tenencia Morelos, en el lugar conocido como Las Galeras; la víctima fue un joven de 26 años y respondía al nombre de Óscar.

Ese mismo viernes pero en Zamora, en distintos puntos cercanos a la comunidad de Villa Fuerte, en los límites con Jacona, las autoridades localizaron los cuerpos sin vida de tres hombres, dos de ellos con huellas de tortura.

Sábado

El sábado 4 fue especialmente violento en la entidad luego de que en diversos hechos, diez personas fueron asesinadas, entre ellos policías municipales.

Estos fueron los casos de ese sábado trágico:

En Buenavista, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Emiliano Zapata; la víctima no fue identificada, pero tenía entre 20 y 30 años de edad.

En otro hecho en Buenavista, una célula del crimen organizado atacó una caseta de vigilancia y dos policías municipales perdieron la vida lo mismo que un civil que fue alcanzado por las balas de los atacantes; los agentes fallecidos fueron identificados como Catalina Gamiño Gamiño y Gonzalo Fernández Chávez mientras que el civil fue reconocido como Adán Núñez Mendoza, de 54 años de edad.

En Irimbo, el cadáver de un masculino hasta el momento sin identificar, fue localizado entre la maleza de un predio baldío en la zona rural del municipio; tenía entre 25 y 30 años de edad y al parecer fue asesinado a golpes.

En Cuitzeo, personal de la Comisión de Búsqueda de Personas, soldados del Ejército y policías municipales, descubrieron una fosa clandestina con restos óseos humanos.

En Tepalcatepec, una pareja fue asesinada a balazos en las fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís, en la zona Centro del municipio; las víctimas fueron identificadas como Jéssica Esmeralda V., de 27 años., joven que dejó en la orfandad a 3 hijos menores de edad, mientras que el hombre se llamó Francisco Javier H., alias “kiko”, de 26 años.

En Indaparapeo, un joven de 19 años de edad fue asesinado con arma blanca en la población de San Lucas Pío; al parecer el padre de la víctima fue el responsable del homicidio.

En Uruapan, un hombre de entre 40 y 45 años de edad, hasta el momento sin identificar, fue asesinado a balazos en la vía pública de la colonia Infonavit Constituyentes, al oriente de la ciudad; junto al cuerpo quedaron regados al menos 5 casquillos percutidos.

Domingo

Ya el domingo en Salvador Escalante, una pareja que trasladaba a bordo de una camioneta de alta gama, fue acribillada y muerta a balazos por un grupo de sujetos fuertemente armados, en las inmediaciones del acceso a la comunidad de El Chicharrón; las víctimas fueron identificadas como Gabriela Andrea, de 36 años y Paz G., de 44 años.

En Tepalcatepec, fue localizado el cuerpo decapitado de un conocido recolector de basura, a un costado de la carretera que conduce al crucero de Taixtán; la víctima fue identificada como Jesús E., de 45 años de edad, quien era conocido por su trabajo de limpieza en los camellones y recolección de basura en el municipio.

En Morelia, un hombre fue ejecutado a balazos en la vía pública de la colonia San Juanito Itzícuaro; la víctima no fue identificada, pero vestía uniforme de seguridad privada.

También en Morelia, un hombre y un adolescente fallecieron en diferentes hospitales debido a las heridas que sufrieron tras ser atacados a balazos al interior de un domicilio ubicado en las cercanías del fraccionamiento La Nueva Aldea II; las víctimas respondían a los nombres de Jorge, de aproximadamente 45 años de edad, a quien se le apreció un impacto de bala en la cabeza y Alonso Alberto, de 17 años de edad, con un impacto de proyectil en el abdomen y otro en el muslo derecho.

En otro hecho, un hombre fue asesinado a balazos en un domicilio del fraccionamiento Villas del Pedregal; la víctima tenía entre 40 y 45 años de edad.