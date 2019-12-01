Ultiman a un individuo en Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 12:44:23

Jacona, Michoacán, a 4 de noviembre 2026.- El cadáver de un hombre que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego fue localizado junto a una motocicleta en un camino de terracería.

Datos obtenidos por este medio de comunicación inidcaron que aproximadamente a las 09:30 horas de este miércoles operadores del C5 SITEC fueron alertados sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la brecha Del Indio.

Policías Municipales, Guardias Civiles y Guardias Nacionales se trasladaron al lugar donde localizaron a un masculino herido junto a una motocicleta Yamaha tipo Ray-Z color negro con verde, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Bomberos Municipales llegaron y revisaron al masculino, pero este no contaba con signos vitales, la víctima vestía sudadera, pantalón de mezclilla y tenis color negro.

La zona fue delimitada para que el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales realizaban las actuaciones de ley para iniciar las investigaciones y trasladar el cadáver al Semefo para que sea identificado.