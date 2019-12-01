Ultiman a un individuo en Jacona, Michoacán 

Ultiman a un individuo en Jacona, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 12:44:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jacona, Michoacán, a 4 de noviembre 2026.- El cadáver de un hombre que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego fue localizado junto a una motocicleta en un camino de terracería.

Datos obtenidos por este medio de comunicación inidcaron que aproximadamente a las 09:30 horas de este miércoles operadores del C5 SITEC fueron alertados sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la brecha Del Indio.

Policías Municipales, Guardias Civiles y Guardias Nacionales se trasladaron al lugar donde localizaron a un masculino herido junto a una motocicleta Yamaha tipo Ray-Z color negro con verde, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Bomberos Municipales llegaron y revisaron al masculino, pero este no contaba con signos vitales, la víctima vestía sudadera, pantalón de mezclilla y tenis color negro.

La zona fue delimitada para que el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales realizaban las actuaciones de ley para iniciar las investigaciones y trasladar el cadáver al Semefo para que sea identificado.

Más información de la categoria
Resultados de octubre: SSP destaca la captura de “El Chamukín” en Uruapan
En lo que va del año 3 mil 597 personas detenidas y más de mil órdenes de aprehensión cumplimentadas: FGE
Cuatro detenidos en cateos en Querétaro y El Marqués
Presenta la FGE resultados de detenciones por delitos de alto impacto
Más información de la categoria
Secretaria del Bienestar de Uruapan enfrentará desde prisión el proceso por presunto encubrimiento en el homicidio de Carlos Manzo
Trump señala a Abbott y al conflicto bélico en Irán como responsables de la derrota republicana en Texas
Marina, FGR y equipo de Harfuch incautan arsenal de guerra en Sinaloa: Aseguran 15 armas largas, miles de balas y cinco camionetas
Se acaba la fiesta para Fanny Arreola, pero sigue la crisis en Apatzingán, Michoacán: bailes y música no ocultan clamor de víctimas, deuda pública millonaria y denuncias penales contra regidores críticos