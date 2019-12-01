Trump señala a Abbott y al conflicto bélico en Irán como responsables de la derrota republicana en Texas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 11:44:26

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de noviembre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump culpó al gobernador de Texas, Greg Abbott, y al conflicto bélico en Irán, de la derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias que se celebraron el pasado 3 de noviembre.

El mandatario estadounidense aseguró que el gobernante texano se convirtió en un “republicano solo de nombre” en los últimos seis meses, y por eso perdió la gubernatura contra la demócrata Gina Hinojosa.

En ese mismo estado, el instituto político oficialista también perdió el asiento en el Senado, luego de que James Talarico venció a Ken Paxton, quien recibió el apoyo directo de Trump en múltiples ocasiones.

Por otra parte, en entrevista con la cadena Fox News, el líder republicano admitió que la guerra en Irán posiblemente también afectó los resultados en los comicios intermedios.

“Creo que en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán”, dijo el jefe de Estado.

Por último, reconoció que los demócratas “hicieron un buen trabajo” y “lucharon duro”, ante lo cual, expresó: “no debería sentirme culpable”.