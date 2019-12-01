Cuatro detenidos en cateos en Querétaro y El Marqués

Querétaro, Querétaro, a 4 de noviembre 2026.- Como parte de las acciones de Sinergia por Querétaro, la Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), realizó dos diligencias de cateo en los municipios de Querétaro y El Marqués, que permitieron la detención de cuatro personas y el aseguramiento de un arma de fuego, en seguimiento a investigaciones por los delitos de amenazas y lesiones dolosas.

Las intervenciones se llevaron a cabo mediante un despliegue en Sinergia encabezado por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito con el apoyo de la Policía Estatal (POES), Policías Municipales de Querétaro y El Marqués, así como Gabinete de seguridad con Guardia Nacional y Ejercito Mexicano.

En la comunidad de Presa de Rayas, municipio de El Marqués, se realizó un cateo relacionado con una investigación por el delito de amenazas, durante el cual fue detenido Heladio “N”, alias “El Gallero”. En el inmueble se localizó y aseguró un arma de fuego larga tipo escopeta, que fue incorporada a los indicios de la investigación.

De manera adicional, en la colonia Las Misiones, municipio de Querétaro, se ejecutó una orden de cateo derivada de una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas. Durante esta intervención fueron detenidos Roldán “N” en cumplimiento de una orden de aprehensión, así como Berenice “N” y María del Pilar “N”, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

Los indicios asegurados serán integrados a las investigaciones correspondientes, mientras que la Fiscalía continuará con los actos necesarios para el seguimiento de ambos casos.