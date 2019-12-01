Presenta la FGE resultados de detenciones por delitos de alto impacto

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre 2026.- Las acciones de investigación e inteligencia permitieron detenciones en Michoacán y otros estados por delitos de homicidio, feminicidio, secuestro, fraude, entre otros, informó en rueda de prensa, el Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Israel Vega Rodríguez, quien presentó junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, los resultados de las acciones emprendidas por la institución durante el pasado mes de octubre, en coordinación con distintas corporaciones policiales y de segurida.

Sobre el particular se informó que entre los resultados expuestos, destacó la detención en flagrancia de Leobardo “N”, alias “El Conta”, en Uruapan, por su probable participación en delitos contra la salud y portación de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; así como la detención de Ruy “N”, trabajador de la empresa FedEx, realizada en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, este último investigado por su probable participación en un fraude superior a 8 millones 481 mil pesos, cometido en agravio de la empresa Máxima Express.

Destacó también la detención de tres presuntos integrantes del grupo criminal denominado “Los Pichilinguillos”, en el municipio de Coahuayana, identificados como Leobardo “N”, alias “Lioba”; Bernardo “N”, alias “Nando”, y Leopoldo Fabián “N”, alias “Negrito”, quienes son investigados por su probable participación en los delitos de homicidio, secuestro agravado, desaparición forzada de personas y privación de la libertad.

Así mismo, anunció la detención de Luis Santiago “N”, realizada en Valle de Santiago, Guanajuato, por su probable responsabilidad en el feminicidio de Janeth “N”, ocurrido el pasado 22 de octubre en el municipio de Charo. Posteriormente, fue vinculado a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Finalmente, dio cuenta de la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de Rosa Alejandra “N”, funcionaria de la Secretaría del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable participación en el delito de encubrimiento por favorecimiento, luego de que la investigada hiciera caso omiso a tres citatorios y una multa para comparecer ante el Ministerio Público, como parte de las investigaciones relacionadas con el homicidio del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“Estos resultados son producto del trabajo permanente de investigación, inteligencia y coordinación entre las instituciones de seguridad de los distintos órdenes de gobierno, con el propósito de combatir la impunidad, detener a quienes participan en actividades delictivas y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas”, concluyó Vega Rodríguez.