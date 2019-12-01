Incremento de denuncias en Uruapan permite ajustes operativos de seguridad: Cruz Medina

Incremento de denuncias en Uruapan permite ajustes operativos de seguridad: Cruz Medina
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 12:40:07
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Morelia, Michoacán, a 04 de noviembre del 2026.- Con el refuerzo de acciones en la ciudad de Uruapan también ha incrementado el número de denuncias ciudadanas, ello ha derivado en ajustes a la estrategia operativa en la región, así lo señaló José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública (SSP).

En conferencia de prensa, el funcionario estatal destacó que la dependencia a su cargo ha reforzado la difusión de la línea de denuncias 089, lo que ha llevado a un mayor número de denuncias. Reconoció que los resultados logrados en la región tienen aportes ciudadanos a través de las denuncias realizadas.

“Se está exponiendo, cada vez más tenemos mayor denuncia y eso favorece para poder detener a estas personas que con fines delictivos”.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla recalcó que durante el mes de octubre hubo una cantidad importante de detenciones, mismas que se han dado como resultado de la respuesta también.

Asimismo, enfatizó que las labores desplegadas en la región han permitido “apretar” a las células delictivas que operan en Uruapan.

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