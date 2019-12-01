Ultiman a un hombre en su domicilio de la colonia La Charanda en Tingambato, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 15:19:55

Tingambato, Michoacán, a 9 de enero de 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en el interior de un domicilio ubicado en esta cabecera municipal.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el interior del domicilio marcado con el número 54, de la calle Lázaro Cárdenas, de la colonia La Charanda, estaba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una persona, el cual presentaba huellas de violencia y lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.