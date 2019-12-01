Michoacán, imán del crimen transnacional: caen 72 extranjeros ligados a grupos criminales en 2025; colombianos, venezolanos y estadounidenses lideran la lista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 22:09:36

Morelia, Mich., a 9 de enero 2026.- Michoacán se consolidó durante 2025 como un punto clave para la operación del crimen organizado internacional. En lo que va del año, 72 extranjeros fueron detenidos en la entidad por su presunta vinculación con actividades delictivas, reveló el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina.

De acuerdo con la información oficial, las detenciones se realizaron por delitos cometidos directamente en territorio michoacano, como resultado de operativos y acciones coordinadas de la Secretaría de Seguridad. La mayoría de los asegurados provienen de Sudamérica y Centroamérica, aunque también figuran ciudadanos estadounidenses.

El desglose de nacionalidades evidencia la dimensión transnacional del fenómeno criminal en el estado: 31 colombianos, 29 venezolanos, 5 estadounidenses, 3 guatemaltecos, un peruano, un panameño, un argentino y un hondureño.

Las autoridades señalaron que estos extranjeros estarían relacionados con células del crimen organizado, principalmente en labores de apoyo operativo, logística, sicariato, cobro de extorsiones y otras actividades ilícitas, aunque los casos continúan bajo investigación.

Michoacán enfrenta no solo a grupos criminales locales, sino a redes internacionales que aprovechan la violencia, la geografía y las rutas estratégicas del estado para operar.

Este panorama refuerza la preocupación por la internacionalización del crimen organizado en México, donde Michoacán aparece nuevamente como uno de los principales focos rojos de seguridad a nivel nacional.