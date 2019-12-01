Detienen a policías de la SSC de Puebla por colaborar presuntamente con grupo delictivo que opera en la entidad

Puebla, Puebla, a 9 de enero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer la detención de tres integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, señalados de colaborar presuntamente con el grupo delictivo conocido como “La Barredora”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las indagatorias, los elementos detenidos formarían parte de una red interna denominada “La Cofradía”, desde la cual habrían filtrado información estratégica sobre operativos y desplazamientos de las autoridades, utilizando su cargo para beneficiar a dicha organización criminal.

La dependencia estatal indicó que los policías no solo brindaban apoyo logístico e informativo, sino que también estarían relacionados con el asesinato de dos agentes municipales, registrado el 1 de marzo de 2025 en la colonia Del Valle, en la ciudad de Puebla. Según la investigación, los agresores llegaron en dos vehículos a un inmueble de la zona y, portando armas de alto poder, privaron de la vida a los uniformados, presuntamente como represalia por negarse a participar en actividades ilícitas.

Este caso evidenció un grave nivel de infiltración del crimen organizado en las corporaciones de seguridad, ya que los responsables del ataque habrían sido compañeros de las propias víctimas.

Tras trabajos de inteligencia, la Fiscalía puso en marcha la Operación COFRADÍA, mediante la cual fueron detenidos Hugo N., Atanacio N. y Rocío N., quienes fueron asegurados dentro de las instalaciones de la corporación municipal. Asimismo, se reportó la captura de una cuarta persona, identificada como Ana Belem N., en un punto distinto de la ciudad.

El operativo fue coordinado por la Fiscalía de Puebla, con el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, lo que permitió realizar las detenciones de manera ordenada y sin contratiempos, para poner a los implicados a disposición de las autoridades correspondientes.