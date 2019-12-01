Identifican a personas ultimadas en Caltzontzín, Michoacán, eran padre e hijo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 14:34:44
Uruapan, Michoacán, a 20 de diciembre 2025.- Como Isidro O., de 42 años, y su hijo Óscar Iván O., de 22 años, fueron identificados los dos individuos que fueron asesinados en la comunidad de Caltzontzín, esta mañana de sábado.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, en un domicilio de la calle Vicente Guerrero de la referida localidad, fueron atacados a balazos tres personas.

La mujer herida es la esposa de uno de los ahora occisos, hechos que siguen siendo investigados para esclarecer el sobre asesinato.

