Ultiman a un hombre dentro de una bodega en la colonia Ávila Camacho de Apaseo el Alto, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 22:16:08
Apaseo el Alto, Guanajuato, a 14 de octubre de 2025.- Dentro de una bodega ubicada en la lateral libre a Querétaro en la entrada de esta cabecera municipal, un hombre fue ultimado a balazos.

Tras los hechos que fueron reportados a la línea de emergencia 911, elementos policiacos se desplazaron a dicho lugar a la altura de la colonia Ávila Camacho, donde localizaron al masculino con heridas de bala.

Todo quedó en el intento por parte de socorritas, quienes no pudieron salvarle la vida a la víctima, luego que según versiones sujetos armados llegaron y sin mediar palabra dispararon en repetidas ocasiones, para luego darse a la fuga por rumbo desconocido. 

El área fue delimitada con la cinta amarilla que fue procesada por Agentes de Investigación Criminal y Peritos adscritos a la Fiscalía Regional, quienes se encargarán de esclarecer el crimen. 

Al término del levantamiento de información e indicios, el cuerpo fue retirado y llevado a las instalaciones del SEMEFO.

