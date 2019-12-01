Se derrumban 6 viviendas por explosión de gas en Nuevo Laredo, Tamaulipas; una mujer perdió la vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 20:50:00

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 14 de octubre de 2025.- Tras la acumulación de gas, se registró una fuerte explosión que puso en alerta a los vecinos de la colonia Infonavit-Fundadores, debido a que dejó 6 viviendas derrumbadas, cinco personas lesionadas, y una mujer fallecida.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:30 horas, en la vivienda marcada con el número 45 de la calle Joaquín Argüelles Sur, donde debido a la acumulación de gas, ocasionó una explosión, seguid de un gran incendio.

Al solicitar el apoyo para atender el siniestro, al sitio se trasladaron elementos de emergencia municipales y estatales, quienes se encargaron de sofocar las llamas, así como de auxiliar a las víctimas.

En el domicilio donde se originó la explosión, habitaba María de Jesús, de 64 años, quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 80 por ciento de su cuerpo. Vecinos la trasladaron por sus propios medios al Hospital del IMSS, donde la resportan en estado crítico.

En la vivienda contigua, con el número 43, se encontraba AniLu Aguilar Campos, quien sufrió quemaduras de tercer y cuarto grado en el 95 por ciento de su cuerpo, quien falleció horas más tarde por la gravedad de las lesiones. Cuando ocurrió la tragedia, se encontraba sola, debido a que sui hija estaba en la escuela y su esposo en el trabajo.

En la casa con el número 47, resultaron heridos Fátima Gabriela Iglesias, de 25 años, y su esposo Héctor Daniel García, de 27. Su hijo, de seis años, se encontraba en clases, por lo que se salvó.

Asimismo, otro heridos es Rafael Flores, un peatón que pasaba por el lugar y fue alcanzado por la onda expansiva.

Las casas que quedaron totalmente destruidas fueron las marcadas con los números 45, 43 y 47 y las otras tres viviendas resultaron con daños.

Además, automóviles y viviendas resultaron con vidrios rotos en un radio de dos cuadras a la redonda y una camioneta que estaba frente a la casa donde comenzó el incendio quedó totalmente calcinada.

También fueron evacuados aproximadamente 700 alumnos del COBAT 01, debido a que el plantel se encuentra a unos metros de donde ocurrió el siniestro.

“Lo más importante en este momento es la vida de las personas que están heridas. Vamos a esperar los reportes médicos y, en cuanto se nos autorice, iniciaremos el levantamiento de daños para apoyar a los vecinos”, expresó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Las autoridades ministeriales realizaron el peritaje correspondiente, para determinar las causas exactas de la acumulación de gas que originó la explosión.