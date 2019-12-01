Golpe al crimen en Cotija, Michoacán: Ejército y Guardia Nacional decomisan arsenal y cinco camionetas en el Cerro del Lobo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 19:20:36

Cotija, Mich., a 14 de octubre de 2025.- Un impresionante operativo conjunto entre elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se registró en el municipio de Cotija, derivando en el aseguramiento de un arsenal y cinco camionetas presuntamente utilizadas por integrantes de la delincuencia organizada.

La acción se registró en las inmediaciones del Cerro del Lobo, zona considerada de difícil acceso y conocida por su actividad criminal. Durante patrullajes de vigilancia y prevención del delito, las fuerzas federales detectaron los vehículos abandonados, varios de ellos con modificaciones y camuflaje típico de los grupos armados, además de armas de fuego de alto poder en su interior.

Fuentes de seguridad señalaron que las unidades y el armamento fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras se mantienen los operativos en la región para ubicar a los responsables, quienes habrían logrado escapar entre las brechas y la zona serrana.

El hallazgo ha causado fuerte expectación entre los habitantes de Cotija, quienes reportan un notorio despliegue militar en los accesos al municipio y comunidades cercanas.

Las fuerzas de seguridad mantienen el control de la zona, en tanto continúan las investigaciones para determinar a qué célula delictiva pertenecía el convoy y si las armas fueron utilizadas en hechos recientes de violencia en la región.