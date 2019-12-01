Congreso de Michoacán buscará tener listo a mediados de diciembre presupuesto 2026: Bugarini Torres 

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, Giulianna Bugarini Torres, aseguró que el análisis del presupuesto estatal 2026 se centrará en los temas más sensibles para la sociedad, con especial atención a sectores como el agrícola.

Se dijo confiada en que a mediados del mes de diciembre logren aprobar el presupuesto.

"Lo vamos a cuidar muchísimo y vamos a ser muy responsables, con mucho compromiso, de que este presupuesto vaya bien dirigido, enfocado en las prioridades que hoy tenemos en el Estado", comentó la legisladora morenista.

Mencionó que ya comenzaron las reuniones con secretarios y titulares de órganos autónomos para asegurar que el presupuesto refleje las necesidades reales del estado.

"La semana pasada ya tuvimos una reunión con CEAC, también con CFE y con Catastro, para empezar a delimitar el tema de las tarifas, de darle una revisión a las leyes de ingresos y egresos, ver cómo está la inflación y poder empezar a examinarlas. Ya estamos teniendo estas reuniones, el día de mañana tenemos reunión de Comisiones Unidas... Y así vamos a empezar a invitar ahora a los secretarios, secretarias y a los titulares de los órganos autónomos para que nos muestren sus proyectos y también nosotros, con esa responsabilidad, escuchar de viva voz a quienes llevan las materias".

Con respecto a las leyes de ingresos, Bugarini Torres comentó que se concluirán a más tardar en la primera semana de noviembre.