Se adjudica cartel ataque a la presidencia de Zinapécuaro, Michoacán; van dos agresiones en menos de un año

Zinapécuaro, Mich., a 14 de octubre de 2025.— Un mensaje atribuido a la delincuencia organizada, se adjudicó el ataque realizado la madrugada de este martes contra la presidencia municipal de Zinapécuaro, contra la cual se dispararon cientos de balas y se lanzaron al menos tres artefactos explosivos desde drones. La agresión se registró alrededor de las 03:00 horas y se prolongó por 40 minutos llenos de terror.

En el comunicado difundido en canales no oficiales, el grupo que se identifica como el Cártel Jalisco Nueva Generaicón, dirigió un mensaje a la población de Zinapécuaro en el que asegura que el ataque fue “una prueba más de nuestra presencia” y emplaza a sus rivales a “salir a pelear”, además de acusar a la policía municipal de servir a un grupo rival, el “Grupo X”.

El texto, difundido en redes, advierte que su presencia “seguirá en aumento” y reclama que las fuerzas estatales y federales asuman su responsabilidad.

Autoridades estatales informaron que, como parte de los operativos desplegados tras la balacera, fueron detenidas tres personas presuntamente vinculadas con los hechos, a quienes se les aseguraron armas de fuego de grueso calibre.

De manera oficial se han confirmado daños materiales en la presidencia y en tres viviendas cercanas; así como una mujer herida por la caída de vidrios rotos por las balas.

Se trata del segundo ataque directo contra la presidencia municipal en Zinapécuaro en menos de un año: en noviembre de 2024 un convoy armado atacó la cabecera municipal y el vecino municipio de Queréndaro, provocando incendios, bloqueos y al menos un muerto, hechos que llevaron a la cancelación de eventos públicos en aquel mes.

El Ayuntamiento de Zinapécuaro emitió previamente un comunicado de condena por los hechos y solicitó la intervención de las instancias estatales y federales para restablecer la tranquilidad de las familias.

